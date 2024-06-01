Враг обстрелял две гидроэлектростанции, есть критические повреждения оборудования, - "Укргидроэнерго"

В ночь на 1 июня российские войска атаковали гидроэлектростанции "Укргидроэнерго".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укргидроэнерго".

"Очередная крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины, под ударом оказались и две гидроэлектростанции", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, есть попадания в инфраструктуру рядом со станциями.

"Критические повреждения оборудования. Гидроэнергетики работают над ликвидацией последствий", - добавляют в "Укргидроэнерго".

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По данным гидрогенерирующей компании, с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила Каховскую ГЭС, всего выпущено более 110 ракет по всем ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго".

Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

По данным Воздушных сил, в ночь на 1 июня 2024 было уничтожено 35 из 53 ракет и 46 из 47 "Шахедов".

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.

Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Атаковал враг и Львовскую область. Зафиксировано попадание в 3 объекта критической инфраструктуры, есть разрушения.