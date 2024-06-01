В Харькове прогремел взрыв (обновлено)

Днем 1 июня 2024 года в Харькове прогремел взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрыв в Харькове", - написал он.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что предварительно зафиксирован прилет в Киевском районе города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Воздушные силы информировали о КАБ в направлении Харькова.

Обновленная информация

Позже в ОВА заявили, что по предварительной информации, в 13:16 оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района.

Информация о разрушениях уточняется. На этот момент пострадавших нет.