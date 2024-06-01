На ВОТ Херсонщины бюджетников заставляют становиться донорами крови для российских солдат, - Центр нацсопротивления

Во временно оккупированной Херсонской области предатели заставляют работников бюджетной сферы сдавать кровь на нужды российских военных

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для этого мобильный комплекс забора донорской крови ездит по районным центрам.

В ЦНС отметили, что потребность в донорской крови возникла из-за большого наплыва в местные больницы раненых оккупантов.

"Делается это в лучших кремлевских пропагандистских традициях. Донорами показательно становятся все без исключения работники оккупационных администраций, после них обязательно - учителя", - говорится в сообщении.

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По данным ЦНС, сейчас на временно оккупированных территориях Украины, в том числе, - и в Крыму, враг переполнил все госпитали и больницы своими ранеными.

"Здесь кремлевские подопечные продолжают ограничивать гражданское население в возможности получить медицинские услуги, поскольку все больше больниц полуострова переориентируются в военные госпитали", - добавляет Сопротивление.

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