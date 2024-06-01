На ВОТ Херсонщины бюджетников заставляют становиться донорами крови для российских солдат, - Центр нацсопротивления
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что для этого мобильный комплекс забора донорской крови ездит по районным центрам.
В ЦНС отметили, что потребность в донорской крови возникла из-за большого наплыва в местные больницы раненых оккупантов.
"Делается это в лучших кремлевских пропагандистских традициях. Донорами показательно становятся все без исключения работники оккупационных администраций, после них обязательно - учителя", - говорится в сообщении.
По данным ЦНС, сейчас на временно оккупированных территориях Украины, в том числе, - и в Крыму, враг переполнил все госпитали и больницы своими ранеными.
"Здесь кремлевские подопечные продолжают ограничивать гражданское население в возможности получить медицинские услуги, поскольку все больше больниц полуострова переориентируются в военные госпитали", - добавляет Сопротивление.