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ГУР запустило портал "Война и санкции": размещена информация о лицах из РФ и Беларуси, причастных к депортации украинских детей

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ГУР запустило портал Війна і санкції
К Международному дню защиты детей Главное управление разведки Министерства обороны Украины запустило портал "Война и санкции" с открытой базой данных российских и белорусских похитителей украинских детей. Сейчас она содержит 245 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал ГУР.

В пресс-службе ГУР отметили, что портал является цифровым оружием, разоблачающим то, что РФ и ее приспешники пытаются скрыть.

Портал ГУР про спонсорів та співучасників російської агресії

Информация о похитителях украинских детей

Отмечается, что по случаю Международного дня защиты детей ГУР обнародовало на портале данные о причастных к депортации украинских детей.

"Чиновники, принимающие решения, участники "перевоспитательных" молодежных организаций, российские учреждения образования и культуры должны стать известными на весь мир и быть привлечены к ответственности. Незаконная депортация и насильственное "перевоспитание" Россией детей с оккупированных территорий Украины является актом культурного геноцида", - говорится на странице портала.

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Портал содержит небольшое досье на каждого установленного на данный момент участника похищения детей со ссылками на новости.

"По меньшей мере 20 тысяч украинских детей похищено Россией после начала полномасштабного вторжения. И это только по официальным данным. Их незаконно перемещают и удерживают на территории РФ, уничтожая национальную идентичность", - отметили в ГУР.

Информация о компонентах в оружии РФ

Также на портале есть информация об около 3 тысяч иностранных компонентов, идентифицированных в оружии России, Ирана и Северной Кореи.

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"Вскоре на портале будут обнародованы и другие интересные данные: корабли и самолеты, которые перевозят оружие, краденую украинскую продукцию и причастны к обходу санкций, драгоценные коллекции искусства подсанкционных российских олигархов, иностранное технологическое оборудование (в частности, станки с ЧПУ), на котором агрессор производит оружие и многое другое", - заявили в пресс-службе ГУР Минобороны.

В пресс-службе ГУР добавили, что перечень будет регулярно дополняться.

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Топ комментарии

  • Враг рода человеческого 666
    Портал...ну,дуже потужно
  • Михайло Иляш
    ТА ВИ ПРИКАЛУЄТЕСЬ? Краще голови їх на Золотих Воротах. Сайтик бл вони запустили
  • вова заПППукин 8e75921f
    фекалистана и бульбашии это хорошо, а как насчет местных Крыс, начнем с фсбэшника Елдака и бениного Оманского Нарика а это вагнеровцы, цемах, разминирование Чонгара, отвод войск, заморозка программ ПВО и ракет(дело клистронов) запрет работы снайперских групп, запрет работы бпла, Мотор Сич, титановое сырье, киностудии и овшоры в маЦкве, портнов, деркач, сивкович , баканов и т.д и дальше подстилка козака меРтвечука верещюк, резников, данилов, щавка сивковича гетьманцев, татаров и закрытие дел Майдана, шурма, глава ботофермы с братом в фсб паДлоляк, руководитель офшоров и связей с абрамовичем и дерипаской Хламидия и т.д такого Сброда не было даже у опущенного гопника Хама.....
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