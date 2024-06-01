Враг активизировался на Сиверском направлении, на Покровском продолжаются 8 боестолкновений, - Генштаб

С начала суток, 1 июня 2024 года, больше всего враг атаковал на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, также повышенная активность противника наблюдается на Сиверском направлении. Наши воины жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику.

Обстрелы Украины

Продолжает российский агрессор вести коварный огонь из артиллерии по пограничью Черниговской и Сумской областей. С территории российской федерации враг обстрелял Старую Николаевку, Студенок и Старую Гуту.

Также российские террористы со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. С направления Белгорода враг нанес удар одной КАБ по Волчанску и тремя КАБами - по Липцам.

Также двумя КАБАми оккупанты ударили по Боровой на Купянском направлении.

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Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики не оставляют попыток улучшить положение в районах Торского и Тернов. Враг нанес удары двумя КАБами по Лиману, еще одну КАБ запустил по Щуровому и дважды бил КАБами по Пескам Радковским. На данном направлении украинские защитники отбили две атаки, одна еще продолжается вблизи Торского.

Активизировался российских агрессор на Сиверском направлении. В настоящее время здесь продолжается шесть боевых столкновений в районах Ивано-Дарьевки и Раздолевки. Один вражеский штурм наши защитники отбили вблизи Выемки.

Дважды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении, возле Нового и Клещиевки. Обе попытки были неудачными. Подразделения Сил обороны контролируют обстановку.

На Покровском направлении сегодня самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 14. Около Зеленого Поля, Новоалександровки, Новоселовки Первой и Невельского украинские воины отбили уже шесть атак. Еще восемь продолжаются в районах Евгеновки, Сокола и Яснобродовки. Ситуация напряженная, но контролируемая.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны отбили уже 10 штурмовых действий врага неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Константиновки, Парасковиевки и Водяного. Еще два боестолкновения продолжаются вблизи Константиновки и Водяного.

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Обстановка на Юге

Враг атакует при поддержке авиации на Времевском направлении. 10 НАРов применили российские оккупанты по району Старомайорского. Там еще продолжается боестолкновение.

Еще 16 ударов неуправляемыми авиационными ракетами российские войска нанесли по Пятихаткам на Ореховском направлении.

На остальных направлениях обстановка - без особых изменений.