Зеленский о заявлениях Трампа о завершении войны: "Неужели он хочет быть президентом-лузером?"

Намерения кандидата в президенты США Дональда Трампа закончить войну в Украине путем уступок могут быть опасными не только для Киева, но и для позиции Америки в мире. Российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине и пойдет дальше, если победит.

Об этом Зеленский сказал в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, вероятная договоренность Трампа с российским диктатором Владимир Путиным не остановит главу Кремля.

"Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Например. И каким-то образом получил подтверждение от Путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать, что не дает нам никакой поддержки, а Украина без оружия не сможет воевать. Представим. И представьте себе на секунду, что после этого Путин пойдет дальше. Так кем для всего мира будет этот президент США?" - отметил Зеленский.

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Глава государства отметил, что в случае победы Путина президент США будет выглядеть слабым, в частности, речь идет об институциональности США.

"И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что США - уже не такой большой игрок. И тогда на арену выйдут другие авторитарные лидеры других стран. И вот вам и прекращение огня и начало того, о чем все боятся говорить. Это третья мировая война", - добавил президент Украины.

Заявления Трампа об Украине

Отметим, что бывший президент США Дональд Трамп выступал против увеличения помощи Украине. По его мнению, помощь нужно предоставлять в виде займа, а не "подарка".

Кроме того, он неоднократно заявлял, что якобы сможет завершить войну в Украине за несколько дней прямым контактом с Путиным.

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