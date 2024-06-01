Зеленский стремится завершить войну при своем президентстве: "Не хотел бы быть лжецом"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на изнурительную рутину руководства страной, которая находится в состоянии войны, он полон решимости довести ее до конца.

Об этом глава государства сказал в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

"Когда вы баллотировались в президенты и сказали, что будете со своим народом до конца, и всегда будете защищать Украину и Конституцию, ну это означает, что вы лжец, если просто опустите руки. И я точно не хотел бы быть лжецом, особенно для своих детей", - сказал Зеленский.

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Ранее он, комментируя пять лет пребывания на посту главы государства, заявил, что из-за военного положения его срок еще не закончился. Он рад быть лидером такого народа, который не "обернулся спиной".