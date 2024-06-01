Все, что является замороженным конфликтом - медленная война, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все, что является замороженным конфликтом, является войной - медленной войной, или медленной оккупацией, или замороженным конфликтом между сторонами.

Об этом он сказал в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

"И наступит момент, когда все это по той или иной причине разморозится. Повод оккупант найдет всегда. Ему нужна пауза, чтобы усилить свои позиции на поле боя. Чтобы понять, где у него дефицит. Мы это знаем. У нас такой же дефицит, мы об этом говорим открыто", - отметил Зеленский.

По его словам, Россия имеет больше техники, чем Вооруженные силы Украины, но российская армия также имеет дефицит - нехватку опытных военных, артиллерийских снарядов и ракет.

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Глава государства подчеркнул, что "замораживание" войны, пауза, пойдет на пользу только России, но не Украине.

"Они станут сильнее, а после этого, как было в Нормандских договоренностях, он наберет силы, и может вам поставить ультиматум - признать все территории, не быть в Альянсе (НАТО, - ред.), забыть о евроинтеграции, и таких условий будет много", - резюмировал Зеленский.

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