У нас нет "плана Б" на случай поражения Украины, - премьер Эстонии Каллас

Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что у ее страны нет плана "Б" в случае поражения Украины в войне против России. Она призвала западные государства усилить помощь Украине ввиду того, что в случае победы РФ страны Балтии могут стать следующей мишенью Кремля.

Об этом Кайя Каллас заявила в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

У нас нет плана "Б" относительно российской победы, потому что тогда мы перестали бы сосредотачиваться на плане "А", - заявила Каллас.

Под планом "А" политик имела в виду помощь Украине в ее противостоянии полномасштабной агрессии РФ. Премьер-министр Эстонии призвала правительства западных государств усилить помощь Украине. Она отметила, что правительство Эстонии выделяет на поддержку Украины более 1% своего ВВП. Каллас выразила уверенность, что если бы каждая страна НАТО последовала примеру Таллинна, то Украина выиграла бы.

"Мы не должны поддаваться пессимизму. Победа в Украине - это не только территория. Если Украина присоединится к НАТО, даже не имея определенной территории, то это будет победой, потому что она будет под зонтиком НАТО", - заявила глава эстонского правительства.

Она также добавила, что Россия осуществляет гибридные атаки против стран ЕС и "хочет посеять страх в наших обществах".

Ранее премьер Эстонии Каллас поддержала отправку западных военных в Украину. Она считает, что отправка западных военных в Украину не втянет НАТО в войну против РФ.

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