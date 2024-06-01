Движение автотранспорта по дамбе Днепровской ГЭС будет перекрыто все выходные, - глава Запорожской ОВА Федоров

Движение по дамбе ДнепроГЭС 1 и 2 июня не будут восстанавливать из соображений безопасности.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за ракетной атаки РФ по Запорожью в ночь на 1 июня движение автомобильного транспорта по дамбе Днепровской гидроэлектростанции будет полностью перекрыто на выходные дни (1-2 июня).

"После детального обследования последствий вражеского ракетного удара приняли решение не открывать движение по дамбе на выходные дни. За это время должны сделать все необходимое, чтобы максимально обезопасить участников движения", - рассказал Федоров.

Он также посоветовал людям использовать другие маршруты проезда между двумя берегами Запорожья.

Кроме этого, чиновник отметил, что сейчас все профильные службы работают над тем, чтобы восстановить движение по дамбе ДнепроГЭС.

"Наш приоритет - безопасность жителей Запорожья. Поэтому делаем не только быстро, но и качественно и взвешенно", - заявил Федоров.

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Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях. В частности, под вражескими ударами оказались и две гидроэлектростанции.

Из-за массированной ракетной атаки по Украине временно перекрыли движение транспорта через Днепровскую ГЭС в Запорожье.