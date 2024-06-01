Ночной удар РФ по Харькову 31 мая: количество погибших выросло до 9

Количество погибших вследствие ударов РФ по Новобаварскому району Харькова в ночь на 31 мая возросло до 9. Спасатели продолжают разбирать завалы пятиэтажки, в которую ударили оккупанты.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Днем, 1 июня, прокуратура сообщила, что количество жертв в результате удара РФ по пятиэтажке в Новобаварском районе Харькова, возросло до восьми. Среди них трое женщин 39, 68 и 86 лет и четверо мужчин в возрасте 52, 64, 41 и 28 лет.

Однако впоследствии в ведомстве сообщили, что количество погибших возросло до девяти.

"Между разрушенным домом и гаражом найдено тело 9-й жертвы. Предварительно, это тело женщины. Скорее всего, во время прямого попадания ракеты женщину выбросило из квартиры на улицу и присыпало конструкциями разрушенного подъезда", - говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве добавили, что сейчас принимаются меры для идентификации погибшей.

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Обстрел Харькова в ночь на 31 мая

Напомним, 31 мая российские войска в очередной раз обстреляли Харьков, атаковали жилую пятиэтажку. Начался пожар. Враг атаковал город ракетами С-300.

Россияне целились исключительно в гражданскую инфраструктуру в Новобаварском районе города.

Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что количество погибших в результате ночного обстрела возросло до 6 человек. По состоянию на сейчас известно уже о 9 погибших.