Ночной удар РФ по Харькову 31 мая: количество погибших выросло до 9
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Днем, 1 июня, прокуратура сообщила, что количество жертв в результате удара РФ по пятиэтажке в Новобаварском районе Харькова, возросло до восьми. Среди них трое женщин 39, 68 и 86 лет и четверо мужчин в возрасте 52, 64, 41 и 28 лет.
Однако впоследствии в ведомстве сообщили, что количество погибших возросло до девяти.
"Между разрушенным домом и гаражом найдено тело 9-й жертвы. Предварительно, это тело женщины. Скорее всего, во время прямого попадания ракеты женщину выбросило из квартиры на улицу и присыпало конструкциями разрушенного подъезда", - говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве добавили, что сейчас принимаются меры для идентификации погибшей.
Обстрел Харькова в ночь на 31 мая
Напомним, 31 мая российские войска в очередной раз обстреляли Харьков, атаковали жилую пятиэтажку. Начался пожар. Враг атаковал город ракетами С-300.
Россияне целились исключительно в гражданскую инфраструктуру в Новобаварском районе города.
Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что количество погибших в результате ночного обстрела возросло до 6 человек. По состоянию на сейчас известно уже о 9 погибших.