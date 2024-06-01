Зеленский объяснил, почему хотел бы пригласить Трампа в нашу страну: Увидеть результаты того, что Путин принес в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы экс-глава Белого дома Дональд Трамп посетил нашу страну и увидел последствия полномасштабной агрессии РФ.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, он хотел бы, чтобы бывший президент США Трамп приехал в Украину и увидел войну, которую развязала РФ, собственными глазами. Кроме этого, украинский лидер отметил, что хотел бы откровенно пообщаться с американским политиком, который снова пытается вернуться в Белый дом.

"Кажется, и ему это было бы нужно, чтобы глубже понять ситуацию. Он знает Путина, насколько я понимаю из некоторых высказываний. Думаю, чтобы знать Путина, надо не только общаться с ним, но и увидеть результаты того, что он принес в Украину. Ты больше поймешь, с кем имеешь дело", - заявил Зеленский.

Также, отвечая на вопрос, есть ли стратегия развития отношений с США в случае президентства Трампа, Зеленский ответил, что нет.

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"Стратегии нет. Еще нет. Есть просто тактические действия... Если бы я потом имел возможность с ним пообщаться, как он все видит - тогда бы я понял, и это было бы для меня отправной точкой по стратегии", - добавил президент Украины.

Ранее украинский лидер заявил, что намерения кандидата в президенты США Дональда Трампа закончить войну в Украине путем уступок могут быть опасными не только для Киева, но и для позиции Америки в мире. Российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине и пойдет дальше, если победит.

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