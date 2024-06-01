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Завтра отключение света планируют применять вечером и ночью, - "Укрэнерго"

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Відключення світла
В воскресенье, 2 июня, отключения электроэнергии могут применять с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

По информации "Укрэнерго", отключения могут применять в отношении промышленных и бытовых потребителей с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00.

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В указанные часы установлены лимиты потребления, в случае превышения которых будут применять отключение света.

Укренерго про відключення світла 2 червня

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Топ комментарии

  • andi Mir
    Ну ввечері ще можна повірити , але
    з 1:00 до 5:00 ??? Ну так, якраз в цей час найбільше споживання. Що за маячня? Вони вночі відключають, щоб те що згенерується продати за кордон? Хто шаре, бо я іншої відповіді не можу вигадати
  • George Dydyrko
    Дресування населення - щоб проковтнули незаконне підвищення тарифів на світло.
    Гроші від підвищення тарифів підуть приватним обленерго, а відновлення станцій електромережі буде державою за рахунок платників податків.
  • Валерій Кваша
    То може до 10гривень підняти щоб не вимикали?
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