Завтра отключение света планируют применять вечером и ночью, - "Укрэнерго"
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В воскресенье, 2 июня, отключения электроэнергии могут применять с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
По информации "Укрэнерго", отключения могут применять в отношении промышленных и бытовых потребителей с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00.
В указанные часы установлены лимиты потребления, в случае превышения которых будут применять отключение света.