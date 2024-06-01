Зеленский призвал союзников повлиять на позицию США по поводу Украины в НАТО: Важно, чтобы не только Киев поднимал этот вопрос

Президент Владимир Зеленский убежден, что союзники Киева, которые поддерживают приглашение Украины в НАТО, могут склонить к этому США.

Об этом сказал Зеленский в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Зеленский отметил, что какие-то решения по Украине являются "решением всех", и некоторые столицы уже выступают за приглашение Украины.

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"Британия поддерживает нас в НАТО. Соединенные Штаты сомневаются - они боятся какой-то эскалации. Но здесь нельзя сказать, что "США боятся эскалации, а все остальные страны поддерживают Украину" - так нельзя подходить к вопросу. Если все действительно нас поддерживают, я думаю, всем будет достаточно сил, ума и влияния, чтобы общаться с Соединенными Штатами, чтобы изменить их мнение, изменить их подход. Важно, чтобы не только Украина поднимала вопрос НАТО", - отметил он.

Зеленский провел параллели между этой темой и дискуссией о других сложных для союзников решениях, как то удары по территории России западным оружием, на которые США в конце концов дали согласие.

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"Сначала надо было посмотреть, что захвачена часть Харькова (Харьковской области. - Ред.), а потом уже дать разрешение бить по скоплению их войск вдоль границ. Надо в нас больше верить", - добавил он.