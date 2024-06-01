С начала полномасштабного вторжения РФ США обеспечили $81 млрд в поддержку Украины, из них $51 млрд – это военная помощь, - Карпентер

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США обеспечили около 81 млрд долларов на поддержку нашего государства. Из этих средств 51 миллиард - это военная помощь.

Об этом рассказал старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы только недавно приняли закон о дополнительном финансировании. И за полтора месяца - или около того - мы выделили много пакетов поддержки по полномочиям президента (PDA), а также в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Стоит также помнить, что мы обеспечили около $81 млрд на поддержку Украины с начала полномасштабной войны, и это очень много. Из них $51 млрд - это военная помощь", - отметил Карпентер.

Он отметил, что пока не может сказать, что будет дальше с финансированием помощи Украине, поскольку впереди в США президентские выборы. Однако Карпентер заверил, что сейчас Вашингтон сфокусирован и работает над тем, чтобы максимально увеличить возможности для удовлетворения потребностей Украины на поле боя. Он добавил, что в США есть понимание, что одной из главных потребностей Украины сейчас является противовоздушная оборона.

"Поэтому мы тратим много времени на общение с нашими партнерами и союзниками относительно того, как мы можем усилить эффективность ПВО в Украине в нынешний момент. И, опять же, лидерство президента Байдена, создание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат "Рамштайн", было критически важным для сплочения наших союзников и партнеров, чтобы объединить усилия и обеспечить Украину тем, что ей нужно", - сказал старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США.

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Принятие Конгрессом США помощи для Украины

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил президенту на подпись.

Уже 24 апреля Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Этот пакет предусматривает помощь Украине на сумму почти 61 миллиард долларов.