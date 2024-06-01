Черновицкий областной ТЦК заявил о втором за два дня нападении на работников (обновлено)
Об этом сообщает Черновицкий областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаются случаи агрессивного поведения граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, в отношении военнослужащих.
Очередной конфликт возник в Черновцах, 1 июня, во время которого военнообязанный совершил нападение и ударил представителя ТЦК и СП, чем спровоцировал ответный удар.
Кроме того, нападавший оскорблял честь и достоинство военнослужащего, высказывая в его сторону угрозы.
На место происшествия прибыли правоохранительные органы.
По инциденту продолжается проверка с целью выяснения всех обстоятельств. По ее результатам будут приняты все необходимые организационные и правовые меры", - говорится в сообщении.
В то же время, как сообщила спикер нацполиции Черновицкой области Каролина Марышева, 43-летний житель Киева обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил работник ТЦК.
По информации Марышевой, работник ТЦК также обратился в полицию. Он сообщил, что во время требования предоставить для проверки военно-учетные документы гражданский мужчина начал вести себя агрессивно и ударил его в область груди.
По обоим обращениям в полиции начали проверку.
Напомним, 31 мая в Черновицкой области в селе Черепковцы военнообязанный напал на представителя ТЦК и СП и применил газовый баллончик.