Силы обороны контролируют Волчанск на 70%, - ОСГВ "Хортица"

Силы обороны контролируют Волчанск (Харьковская область) примерно на 70%.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сейчас Силы обороны контролируют город Волчанск, около 70%. В городе и окрестностях идут жесткие бои с оккупантами, ведь россияне там не прекращают попыток продвинуться или закрепиться малыми штурмовыми группами. Но Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться и держат захватчиков под огневым контролем", - рассказал Волошин.

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Волошин также добавил, что Силы обороны держат под огневым контролем реку Волчья и "приложат все усилия, чтобы враг не перешел на ту сторону реки".