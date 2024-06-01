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Силы обороны контролируют Волчанск на 70%, - ОСГВ "Хортица"

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Вовчанськ
Силы обороны контролируют Волчанск (Харьковская область) примерно на 70%.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сейчас Силы обороны контролируют город Волчанск, около 70%. В городе и окрестностях идут жесткие бои с оккупантами, ведь россияне там не прекращают попыток продвинуться или закрепиться малыми штурмовыми группами. Но Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться и держат захватчиков под огневым контролем", - рассказал Волошин.

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Волошин также добавил, что Силы обороны держат под огневым контролем реку Волчья и "приложат все усилия, чтобы враг не перешел на ту сторону реки".

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Топ комментарии

  • Борис Дородный af3710bc
    Без всякого апокалипсиса ---города нет уже. И до Харькова примерно 30км.
  • Igor Grytselyak
    Тобто(ні підтягнуті українські резерви ,ні західна зброя,ні дозвіл на ураження цілей на території рашки,не дають змоги випхати москалів за межі українського кордону(я не закликаю з дивана щось там робити надлюдське,але я не розумію для чого взагалі ця інформація(щоб не занепасти духом?щоб заспокоїти,мовляв ми з сирскім всьо кантраліруєм?((краще нічого не повідомляти((
  • Алекс Скела
    Сили оборони контролюють Вовчанськ на 70%

    Якась чудасія, чи то пак - гуйня!
    Співволодіння на паях?
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