Войска РФ больше всего атакуют на Покровском направлении и не оставляют попыток продавить оборону ВСУ на Северском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Количество боевых столкновений по всей линии фронта с начала суток возросло до 73. Больше всего боев произошло на Покровском направлении. В то же время, в течение дня, захватчики не оставляют попыток продавить нашу оборону также на Северском и Кураховском направлениях.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 19.00 01.06.2024, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Харьковской области

"Российские оккупанты продолжают терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории. В частности, из района Белгорода (РФ) агрессор нанес удар КАБом по Харькову и Большим Проходам соответственно, три КАБа враг сбросил по Русской Лозовой, еще по одному КАБу в Пятихатку и Чайковку, по Ветеринарному ударили восемью неуправляемыми авиационными ракетами.

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Ситуация на Харьковщине

На Купянском направлении количество боевых столкновений возросло до четырех. Две атаки наши воины успешно отразили, еще две продолжаются вблизи Дружелюбовки. Здесь российские оккупанты тоже активно применяют управляемые авиационные бомбы. В частности, двум ударам КАБАми подверглась Дружелюбовка и одним КАБом враг ударил по Райгородку. По Тобаевке и Синьковке российская авиация нанесла огневое поражение НАРами, семь и 14 ракет соответственно.

Обстановка на востоке

На Северском направлении количество боевых столкновений возросло до 10. Одну атаку украинские защитники отразили, девять еще продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении российские войска атаковали при поддержке авиации. Четыре штурмовые действия российских захватчиков отразили подразделения Сил обороны.

Напряженной остается ситуация на Покровском направлении. С начала суток здесь насчитывается уже 23 боевых столкновения. Враг пытается продавить нашу оборону при поддержке авиации. 14 атак наши воины отразили, девять еще продолжаются.

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На Кураховском направлении общее количество атак возросло до 19. Силы обороны Украины успешно отразили 13 штурмовых действий российских захватчиков. Еще шесть боев продолжаются вблизи Красногоровки, Константиновки и Водяного, где враг активно применяет авиацию.

На Времовском направлении украинские воины отразили четыре атаки российских оккупантов.

Обстановка на юге

На Приднепровском направлении, в районе Крынок, с начала суток произошло три боевых столкновения. Враг применял авиацию.

На остальных направлениях - без особых изменений.

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Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают вражеские попытки продвижения в глубину территории Украины, наносят оккупантам огневое поражение и истощают его по всей линии фронта", - говорится в сообщении Генштаба.