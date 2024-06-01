ДнепроГЭС в критическом состоянии. О производстве электричества речь не идет, - глава Запорожской ОВА Федоров

Днепровская ГЭС находится в критическом состоянии после атаки российских захватчиков в ночь на 1 июня.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Федоров заявил, что из-за повреждений речь пока не идет о выработке электроэнергии.

"Сейчас в критическом состоянии находится ДнепроГЭС. Речь не идет даже о производстве электроэнергии. Сейчас полностью перекрыто движение с левого берега на правый, поэтому жители ограничены в трафике. Для объезда используются два моста, где налажена логистика в обе стороны. В выходные (1-2 июня. - Ред.) пока будем так", - сказал чиновник.

Он также добавил, что о возобновлении движения по дамбе местным жителям сообщат в ближайшие дни после соответствующих консультаций со специалистами и уверенности в безопасном переезде через мост.

Добавим, что ранее Федоров сообщал, что движение по дамбе ДнепроГЭС 1 и 2 июня будет перекрыто из соображений безопасности.

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Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях. В частности, под вражескими ударами оказались и две гидроэлектростанции.

Из-за массированной ракетной атаки по Украине временно перекрыли движение транспорта через Днепровскую ГЭС в Запорожье.