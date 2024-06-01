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Оккупанты в течение дня из разного вооружения обстреляли 10 громад Сумщины. В области зафиксировано 62 взрыва

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Упродовж 1 червня окупанти обстріляли 10 громад Сумщини
В течение субботы, 1 июня, российские захватчики совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Всего зафиксировали 62 взрыва на территории ряда громад области.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение дня враг атаковал 10 громад на Сумщине.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

  • Краснопольская громада: враг бил из минометов и артиллерии, а также атаковал FPV-дроном "камикадзе";
  • Белопольская громада: захватчики вели огонь из артиллерии и атаковали FPV-дроном;
  • На территорию Хотинской громады враг сбросил 2 мины;
  • Юнаковская громада: рашисты обстреливали из артиллерии;
  • Миропольская громада: здесь также захватчики били из артиллерии;
  • Эсманская громада: зафиксирован минометный обстрел;
  • Середино-Будская громада: оккупанты ударили из артиллерии;
  • Свесская громада: войска РФ били из минометов;
  • По Чупаховской громаде оккупанты нанесли ракетный удар;
  • Великописаревская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV-дрона "камикадзе".

Как сообщалось ранее, в течение дня, 31 мая, войска РФ обстреляли 9 громад Сумщины. Всего в области был зафиксирован 31 взрыв.

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