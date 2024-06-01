Оккупанты в течение дня из разного вооружения обстреляли 10 громад Сумщины. В области зафиксировано 62 взрыва

В течение субботы, 1 июня, российские захватчики совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Всего зафиксировали 62 взрыва на территории ряда громад области.