Почти 100% дронов для ВСУ разрабатывают в Украине, в этом секторе большую часть занимает частный бизнес, - Минобороны

Почти 100% всех дронов разрабатывается в Украине. В этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дроны. Приоритет также очень важен. Почти 100% всех изделий разрабатывается в Украине. То есть, в этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес, и это хорошо, потому что это тоже об экономике. Агентство оборонных закупок недавно впервые объявило конкурентные торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 тыс. дронов, с ориентировочной стоимостью до 3 млрд гривен", - информировал замминистра.

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По его словам, частично эти торги уже состоялись, и "Минобороны получило хорошие результаты, как по продукту, так и по цене. Уже законтрактовано около 7 тыс. дронов".

"Состоялись торги и сейчас проходят проверку и квалификацию еще около 7 тысяч. И более 1 млрд грн уже этого бюджета уже использовано, и мы движемся по этому пути", - пояснил Клименков.

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