Украина хочет развивать с Аргентиной общую оборонную промышленность, - Зеленский
Об этом глава Украинского государства рассказал в интервью латиноамериканским журналистам, пишет La Nacion, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский рассказал, что Украина работает с правительством Аргентины над созданием совместной военной промышленности.
По словам президента, потенциальное сотрудничество между странами будет касаться беспилотников, морских дронов, средств противодействия БПЛА и пороха, который сейчас крайне необходим нашему государству.
"Мы должны быть сильными и защищаться, чтобы иметь безопасность. И сейчас у нас есть очень разные вещи, такие как дроны, системы электронной защиты, и это то, что мы хотим развивать с Аргентиной", - заявил глава Украинского государства.
Президент также отметил, что украинское правительство уже изучило "некоторые продуктивные возможности" Аргентины.
"Много лет мы не были очень открыты к нашим аргентинским коллегам. Сейчас мы готовы заниматься таким производством как в Украине, так и в Аргентине. Мы готовы к сотрудничеству, совместному производству и обмену технологиями, которые Украина уже получила во время этой войны", - сказал украинский лидер.
Как отмечает издание "Милитарный", в Аргентине производством пороха занимается завод взрывчатых веществ в городе Вилья-Мария, который входит в компанию Fabricaciones Militares. Он расположен в 7 км от центра города в провинции Кордова. Его площадь составляет 316 гектаров. Отмечается, что компания Fabricaciones Militares предлагает своим клиентам также клетчатые пороховые заряды для 155-мм снарядов.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Аргентины Хавьера Милея на Саммит мира.