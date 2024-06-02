Украина хочет развивать с Аргентиной общую оборонную промышленность, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Аргентина, возможно, не сможет предоставить Украине оружие, однако он надеется на оборонное сотрудничество между странами.

Об этом глава Украинского государства рассказал в интервью латиноамериканским журналистам, пишет La Nacion, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал, что Украина работает с правительством Аргентины над созданием совместной военной промышленности.

По словам президента, потенциальное сотрудничество между странами будет касаться беспилотников, морских дронов, средств противодействия БПЛА и пороха, который сейчас крайне необходим нашему государству.

"Мы должны быть сильными и защищаться, чтобы иметь безопасность. И сейчас у нас есть очень разные вещи, такие как дроны, системы электронной защиты, и это то, что мы хотим развивать с Аргентиной", - заявил глава Украинского государства.

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Президент также отметил, что украинское правительство уже изучило "некоторые продуктивные возможности" Аргентины.

"Много лет мы не были очень открыты к нашим аргентинским коллегам. Сейчас мы готовы заниматься таким производством как в Украине, так и в Аргентине. Мы готовы к сотрудничеству, совместному производству и обмену технологиями, которые Украина уже получила во время этой войны", - сказал украинский лидер.

Как отмечает издание "Милитарный", в Аргентине производством пороха занимается завод взрывчатых веществ в городе Вилья-Мария, который входит в компанию Fabricaciones Militares. Он расположен в 7 км от центра города в провинции Кордова. Его площадь составляет 316 гектаров. Отмечается, что компания Fabricaciones Militares предлагает своим клиентам также клетчатые пороховые заряды для 155-мм снарядов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Аргентины Хавьера Милея на Саммит мира.

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