Россияне запустили "Шахеды" с юга: курс северо-западный, - Воздушные силы
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В субботу, 1 июня, вечером зафиксировано движение российских ударных беспилотников с южного направления.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Николаевская, Херсонская области - угроза ударных БпЛА!" - сообщили Воздушные силы.
"БпЛА в южной части Николаевской области, курс северо-западный", - добавили они впоследствии.
Напомним, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед".