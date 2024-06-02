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На Одесчине в ближайшие дни откроют 20 пляжей, - ОВА

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Пляж
В Одессе и Одесской области в этом году планируют открыть для посещения 20 пляжей.

Об этом сказал председатель Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как напомнил глава ОГА, в прошлом году в Одессе на купальный сезон открывали 6 пляжей.

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"Это было немного, это было шесть пляжей, где были все соответствующие условия: обследовались на взрывные устройства, имели рядом бомбоубежища и простое укрытие, постоянно мониторились на подплыв опасных взрывчатых предметов. Тогда пляжей, выполнивших эту норму, было шесть. Сегодня мы также над этим работаем. В ближайшие дни будет подписано распоряжение об открытии 20 таких пляжей", - сказал он.

По словам Кипера, сейчас обсуждается открытие пляжей в Измаильском районе. Больше всего пляжей, как отметил он, откроют в Одесском районе, поскольку там есть больше возможностей для обеспечения безопасных условий для посетителей.

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Топ комментарии

  • Alex_Dimitrov
    Особенно хорошо загорать под угрозой прилёта баллистики с Крыма... совсем люди подурели...
  • Colt
    А "Стінгери" будуть видавати разом з лежаками ?
  • Urs
    це заманюють для ТЦК, ну і заодно тих, у кого помітять надувні круги, то будуть їх брати на замітку.
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