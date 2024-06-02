ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии - 38 940 оккупантов и 1 160 артсистем, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Украинские воины уничтожили в мае 1160 российских артиллерийских систем. Это рекордное количество уничтоженной российской артиллерии за один месяц.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В мае было уничтожено 1160 российских артиллерийских систем. Это самые большие потери артиллерии за два года войны. А украинские воины продолжают превращать российское оружие на металлолом", - говорится в публикации Минобороны на странице в Х (Twitter).

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Также в мае было ликвидировано на войне против Украины 38 940 российских солдат. Это самый большой показатель месячных потерь оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кроме того, за май российская армия потеряла 9 истребителей и 860 бронетранспортеров.



