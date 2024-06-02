На Запорожье российские оккупанты проводят инвентаризацию сельскохозяйственных земель, - Центр нацсопротивления
Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый сельский голова оккупационной власти обязан подать информацию о наличии в подчинении сельского совета таких угодий в фейковое министерство с/х "молодой республики".
Более того, коллаборационисты заставляют местное население предоставлять правоустанавливающие документы на землю, которую они обрабатывают. И уже не имеет значения успели ли владельцы паев оформить на них документы в соответствии с кремлевским законодательством. Вся земля будет на контроле врага.
Враг систематически ведет политику запугивания местных. Оккупанты, ссылаясь на законы военного положения, готовят планы национализации всего движимого и недвижимого имущества, которое им "понравилось", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что оккупанты планируют изъять более 950 земельных участков в Крыму на нужды Минобороны РФ.