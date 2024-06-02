Больше свежих фруктов и новые требования к качеству муки, макарон, консерв и колбасы: в Минобороны прокомментировали изменения в питании военнослужащих
Как рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, Государственный оператор тыла уже начал тендерные процедуры на второе полугодие 2024 года, поскольку, как и раньше, приоритетом остается своевременность поставок питания для нашего войска, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.
По словам Клименкова, очень большое внимание уделено качеству питания, поэтому уже частично изменен каталог питания, туда добавили некоторые важные позиции: по крупам, рыбным консервам и рыбе.
Заместитель министра отметил, что ввели новые требования к продуктам для повышения их качества. Это касается муки, макаронных изделий, рыбных консервов, колбасы, так как эти продукты питания должны быть только самого высокого качества. Помимо прочего, будет учтена и сезонная составляющая, и свежих фруктов должно стать больше. Большая часть консервированных фруктов будут заменены на свежие.
Все поставщики определяются через конкурентные торги на платформе Prozorro. С поставщиком-победителем заключается контракт, где прописываются все важные требования. В частности, это качество, своевременность питания и жесткий контроль соблюдения требований этого контракта.
"Если поставщик не выполняет контрактные обязательства, то с ним разрывается соглашение, накладываются штрафные санкции. Для того, чтобы не было манипулирования каталогом, не было даже возможности установления необоснованно завышенных цен на продукты питания, Государственный оператор тыла ввел предельные цены", - добавил Клименков.