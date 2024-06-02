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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 509 860 человек (+1080 за сутки), 7765 танков, 13233 артсистемы, 14 980 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 509 860 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 509860 (+1080) человек,
  • танков - 7765 (+25) ед,
  • боевых бронированных машин - 14980 (+33) ед,
  • артиллерийских систем - 13233 (+49) ед,
  • РСЗО - 1089 (+1) ед,
  • средства ППО - 821 (+6) ед,
  • самолетов - 357 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10699 (+82),
  • крылатые ракеты - 2268 (+38),
  • корабли /катера - 27 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18092 (+86) ед,
  • специальная техника - 2195 (+14)

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Топ комментарии

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    Минув 3752 день москальсько-української війни.
    214!! одиниць техніки та 1080! чумардосів за день.
    Арта 50!, броня 58!, логістика 86!
    Спецтехніка файно п'ятий день підряд. Броня, арта та логістика теж файно.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

    P.s. 509 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
  • Urs
    середньодобові втрати кацапів у найближчі місяці не будуть знижуватись до тисячі на добу.
  • Urs
    по техниці минула доба врожайна.. По ППО шість - це дуже добре.
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