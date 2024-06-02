Общие боевые потери РФ с начала войны - около 509 860 человек (+1080 за сутки), 7765 танков, 13233 артсистемы, 14 980 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 509 860 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 509860 (+1080) человек,

танков - 7765 (+25) ед,

боевых бронированных машин - 14980 (+33) ед,

артиллерийских систем - 13233 (+49) ед,

РСЗО - 1089 (+1) ед,

средства ППО - 821 (+6) ед,

самолетов - 357 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10699 (+82),

крылатые ракеты - 2268 (+38),

корабли /катера - 27 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 18092 (+86) ед,

специальная техника - 2195 (+14)

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