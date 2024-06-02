Войну с Китаем можно избежать, нужно разговаривать с Пекином, – глава Пентагона Остин

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что несмотря на рост напряжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, война с Китаем не является неизбежной: "необходимо общаться друг с другом".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press, об этом глава Пентагона заявил на международной конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре 1 июня.

"По моему мнению, война или столкновение с Китаем не является неизбежным", - сказал Остин на следующий день после того, как он более часа встречался в кулуарах с главой Минобороны Китая Дун Цзюнем.

Раскрывать детали этого разговора глава Минобороны США не стал, но отметил его важность.

"Пока мы разговариваем, мы можем определить те вопросы, которые вызывают беспокойство, и мы хотим убедиться, что мы установили предохранители, чтобы не было ложных представлений и просчетов, которые могут выйти из-под контроля", - заявил он.

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Остин добавил, что "не все разговоры будут приятными, но важно, чтобы мы продолжали разговаривать друг с другом", заверив, что Вашингтон и в дальнейшем будет обеспечивать защиту прав стран региона и их доступ к своим исключительным экономическим зонам.