Войну с Китаем можно избежать, нужно разговаривать с Пекином, – глава Пентагона Остин
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press, об этом глава Пентагона заявил на международной конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре 1 июня.
"По моему мнению, война или столкновение с Китаем не является неизбежным", - сказал Остин на следующий день после того, как он более часа встречался в кулуарах с главой Минобороны Китая Дун Цзюнем.
Раскрывать детали этого разговора глава Минобороны США не стал, но отметил его важность.
"Пока мы разговариваем, мы можем определить те вопросы, которые вызывают беспокойство, и мы хотим убедиться, что мы установили предохранители, чтобы не было ложных представлений и просчетов, которые могут выйти из-под контроля", - заявил он.
Остин добавил, что "не все разговоры будут приятными, но важно, чтобы мы продолжали разговаривать друг с другом", заверив, что Вашингтон и в дальнейшем будет обеспечивать защиту прав стран региона и их доступ к своим исключительным экономическим зонам.