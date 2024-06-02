ПВО ночью уничтожило 24 "шахеда" из 25. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 2 июня российские захватчики атаковали Украину крылатой ракетой "Искандер-К", зенитной управляемой ракетой С-300, а также 25 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", которые запустили с мыса Чауда (Крым), Ейска и Приморско-Ахтарска.