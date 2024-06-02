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Орбан хочет создать в Европарламенте пророссийскую коалицию, чтобы давить на Украину

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Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует создать "трансатлантическую коалицию мира" в Европарламенте после того, как там состоятся выборы. Таким образом он хочет давить на Украину относительно проведения мирных переговоров с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут ABC News, 24.hu и Index.hu.

Глава правительства Венгрии сосредоточил свою кампанию по выборам в Европарламент на войне России против Украины.

Так, на "марше мира", который состоялся 1 июня в Будапеште, Орбан отметил, что через неделю на общеевропейских выборах будут соревноваться те, кто готовы воевать с Россией, и те, кто заинтересованы в мире с ней. Венгрия, по его словам, представляет вторую категорию.

"Целью избирательной армии венгров является сохранение мира. Мы являемся самым большим корпусом мира в Европе, самой большой миротворческой силой в Европе. Нам нужно выиграть европейские выборы, чтобы бюрократы в Брюсселе открыли нам ворота города и поспешно ушли", - заявил Орбан.

Премьер Венгрии отметил, что после победы пророссийских сил в Брюсселе там будет создана "коалиция мира", которую якобы готов будет поддержать Дональд Трамп в случае своего избрания на пост президента США.

Он подчеркнул, что потом "коалиции мира" нужно будет заняться переговорами между РФ и Украиной, ведь, как он считает, "победить Россию невозможно".

Напомним, на днях стало известно, что Венгрия договорилась с Беларусью о строительстве ядерного реактора. Средства на это строительство выделила Россия.

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Топ комментарии

  • Михайло Иляш
    ЕС таке потужне що не може спрвитись із одним придурком який є головою малої і нищої країни - це просто фантастика якась
  • Maksim Perepelitca
    Перемогти росію неможливо ? Та ти шо .?? Справді ?
    А ось таваріщ сталін наприклад - так не вважав .
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    «История России состояла, между прочим, в том, что её непрерывно били. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все - за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно.

    И.В. Сталин
    4 февраля 1931 года.
  • zakvova
    Немає чому дивуватись, пять років тому 73% українських виборців теж проголосували за мир з кацапстаном і дружбу з мишебратьямі. Забули? Я ні
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