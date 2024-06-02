Орбан хочет создать в Европарламенте пророссийскую коалицию, чтобы давить на Украину
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут ABC News, 24.hu и Index.hu.
Глава правительства Венгрии сосредоточил свою кампанию по выборам в Европарламент на войне России против Украины.
Так, на "марше мира", который состоялся 1 июня в Будапеште, Орбан отметил, что через неделю на общеевропейских выборах будут соревноваться те, кто готовы воевать с Россией, и те, кто заинтересованы в мире с ней. Венгрия, по его словам, представляет вторую категорию.
"Целью избирательной армии венгров является сохранение мира. Мы являемся самым большим корпусом мира в Европе, самой большой миротворческой силой в Европе. Нам нужно выиграть европейские выборы, чтобы бюрократы в Брюсселе открыли нам ворота города и поспешно ушли", - заявил Орбан.
Премьер Венгрии отметил, что после победы пророссийских сил в Брюсселе там будет создана "коалиция мира", которую якобы готов будет поддержать Дональд Трамп в случае своего избрания на пост президента США.
Он подчеркнул, что потом "коалиции мира" нужно будет заняться переговорами между РФ и Украиной, ведь, как он считает, "победить Россию невозможно".
Напомним, на днях стало известно, что Венгрия договорилась с Беларусью о строительстве ядерного реактора. Средства на это строительство выделила Россия.