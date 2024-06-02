Россия продолжает попытки сорвать предстоящий Глобальный саммит мира, угрожает другим странам блокадой, - Зеленский

Россия пытается сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии, угрожая государствам блокадой продукции, а некоторые государства помогают РФ в срыве саммита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на конференции "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что участие в Глобальном саммите мира уже подтвердили 106 стран мира.

"И это на высоком уровне, уровне лидеров, представителей своих государств", - сказал Зеленский.

При этом Россия не оставляет попыток сорвать саммит, угрожая государствам блокадой продукции, а некоторые государства помогают РФ в срыве саммита.

"Сегодня Россия пробует сорвать Саммит мира. И это правда... Что делает Россия - эта страна войны? Она сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химпродукции. Угрожая, что будет демпинговать цены на энергетику... Просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Кремль пытается не допустить проведения мероприятия, в котором будут подняты вопросы "даже не об оборонной помощи Украине, а просто о поддержке окончания войны, поддержке мира".

"И она срывает это. Работает во всех регионах. И на сегодня есть не очень хорошая информация, скажу вам откровенно, что некоторые государства начали ей помогать в этом, в дипломатическом срыве саммита мира", - рассказал Зеленский.

Конференция в Сингапуре

Азиатский саммит проводится уже 21 год подряд в Сингапуре. Его организует Международный институт стратегических исследований. В этом году он продлится с 31 мая по 2 июня.

Среди участников - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Делегация РФ с 2022 года не участвует в сингапурских встречах по вопросам безопасности.

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

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