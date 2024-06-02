У ЕС нет доказательств поставки оружия из Китая в РФ, - Боррель

У Евросоюза нет доказательств прямых поставок оружия из Китая в Россию, но нет четкой границы между оружием и тем, что не является оружием, поскольку есть вещи, которые могут иметь двойное назначение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times, об этом во время выступления на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"В российской военной технике используются детали, произведенные в западных странах - США, Европе или Великобритании. Проблема не только в Китае", - отметил он.

И добавил, что хотя китайское оружие до сих пор не появлялось на поле боя, однако нет четкой границы между оружием и товарами двойного назначения.

Напомним, в мае министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что разведки Великобритании и США имеют доказательства оказания военной помощи Китая Российской Федерации, которую затем используют в войне против Украины.

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