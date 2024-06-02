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Аварийные отключения действуют с 9.00 в течение суток по всей Украине, кроме 3 регионов, - "Укрэнерго"

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Аварійні відключення світла
В "Укрэнерго" уточнили, что аварийные отключения света 2 июня 2024 года действуют с 9.00 в течение суток для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине, кроме Волыни, Закарпатья и Львовщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Также отмечается, что причина отключений - тяжелая ситуация в энергосистеме после российских обстрелов. Последствия сейчас устраняются.

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укренерго аварійні знеструмлення

Ранее в ДТЭК сообщили, что в Киеве и 4 регионах применяются экстренные отключения света. Впоследствии генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко проинформировал, что экстренные отключения света применяются по всей стране. Графики не действуют.

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  • Frol Fedoroff
    дерібан не лише триває, але зростає
  • Roman Burlaka c97be76e
    Ще дві три масовані ракетні атаки на обʼєкти енергетики і настане. п…ць
  • Isolda Peres
    Тобто марнотратство Енергоатому по закупівлях корму доя риб в акваріумах ЗАЕС буде продовжуватися?
    А як там котін із галущенком - друзяки деркача себе почувають після провалу УСІХ доручень ?
    Ааа, це ж люди ОПи їрмака...
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