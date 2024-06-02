Продолжается бой в районе Старицы. Наши воины усиливают передний край обороны в Харьковской области, - Генштаб

За прошедшие сутки, 1 июня 2024 года, на фронте в Украине произошло 98 боевых столкновений. С начала суток, 2 июня, уже зафиксировано почти 30 боестолкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением 62 ракет, 43 авиаудара с применением 48 КАБов, более четырех тысяч обстрелов из различных видов вооружения, в том числе 110 с применением реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 20 районов сосредоточения личного состава и три артиллерийские системы противника.

Обстановка с начала суток

По данным Генштаба, уже сегодня с начала суток произошло 29 боевых столкновений. Российские оккупанты совершили два ракетных удара двумя ракетами и восемь авиаударов с применением 11 КАБов, 413 обстрелов позиций наших войск. Также враг задействовал для ударов 16 дронов-камикадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ больше всего атакуют на Покровском направлении и не оставляют попыток продавить оборону ВСУ на Северском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток продолжается бой в районе Старицы. Ситуация контролируемая. Наши защитники продолжают меры по усилению переднего края обороны.

По уточненным данным, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 115 человек, из них 34 - безвозвратно. Кроме того, Силами обороны уничтожены танк, артиллерийская система, два средства ПВО, шесть БпЛА, 14 автомобилей и шесть единиц специальной техники. Поражен склад боеприпасов и восемь укрытий личного состава.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении в районе Тернов атака противника успеха не имела.

На Северском направлении за сегодня произошло пять боевых столкновений в районах Раздоловки и Выемки: три атаки врага отбиты, еще два боя продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Краматорском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в районах Калиновки и Клещиевки. Два из них завершилось, одно - продолжается в районе Калиновки. Противник успеха не имеет.

На Покровском направлении противник пытается продвинуться в районах Новоалександровки и Сокола. Две атаки отбиты, еще три - продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

Также читайте: Войска РФ наращивают темпы атак на Северском и Кураховском направлениях, - Генштаб ВСУ

На Кураховском направлении три попытки врага приблизиться к Константиновке потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено.

По уточненной информации, вчерашняя активность противника привела к значительным его потерям, а именно: более 200 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено пять танков, пять БМП, один БпЛА, автомобиль и два склада боеприпасов. Повреждены четыре танка и две боевые бронированные машины.

Обстановка на Юге

С начала суток на Времевском направлении успеха не имела попытка противника штурмовать наши позиции вблизи Старомайорского.

Также безуспешной была попытка российских оккупантов продвинуться на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении российские захватчики не оставляют попыток вытеснить наши подразделения с плацдарма в районе Крынков. Две атаки российских захватчиков потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируется.

Также читайте: Силы обороны отбили атаку врага вблизи Липцов, на Северском направлении продолжается 5 боестолкновений, - Генштаб

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.