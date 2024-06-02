Поддержка Китаем России будет способствовать продолжению войны, - Зеленский

Украина отвергла возможность проведения альтернативного "мирного саммита", которые предложил Китай.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на конференции "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"При поддержке Китаем России война будет более длительной. Это плохо для всего мира, включая сам Китай, который говорит, что уважает территориальную целостность и суверенитет, что это главные принципы. И это официально декларируется. Для них это также, я считаю, не очень хорошо", - заявил он.

У Китая, по мнению Зеленского, сегодня есть стратегические ошибки. В частности, отметил он, никогда нельзя поддерживать страну-агрессора.

"Кто-то может быть не против политики этого государства. К сожалению, кто-то может быть не против. Но самое страшное, когда ты поддерживаешь эту политику. Это свидетельствует о том, что ты придерживаешься таких же правил в жизни. Это свидетельствует о том, что политика твоего государства именно такая: поддерживать агрессора. И здесь что-то не совпадает. Нельзя говорить, что мы базируемся на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и при этом поддерживать страну, которая нарушает эти принципы Устава ООН - территориальную целостность и суверенитет Украины", - уверен Зеленский.

Кроме того, по словам президента Украины, "можно не участвовать в Саммите мира - это означает, что ты не видишь в этом формате приближения завершения войны. Можно не помогать Украине, цивилизованному миру или кому-либо еще завершить войну. Но мне кажется, что срывать Саммит мира, делать шаги, чтобы ослабление было на уровне присутствия лидеров стран, делать все, чтобы те или иные лидеры не доехали до Саммита мира, оказывать давление на них - это уже точно не приближаем мир".

"И это уже не только поддержка России, но и фактически поддержка войны. Потому что если ты не поддерживаешь Саммит мира, значит, то, что происходит - для тебя нормально", - констатировал Зеленский.

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Конференция в Сингапуре

Азиатский саммит проводится уже 21 год подряд в Сингапуре. Его организует Международный институт стратегических исследований. В этом году он продлится с 31 мая по 2 июня.

Среди участников - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Делегация РФ с 2022 года не участвует в сингапурских встречах по вопросам безопасности.

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.