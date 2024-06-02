Экстренные отключения отменены, - ДТЭК (обновлено)

Экстренные отключения отменены. Киев, Киевская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская области возвращаются к стабилизационным графикам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Напоминается также, что графики сегодня действуют с 18:00 до 24:00.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вчерашней атаки", - информируют в ДТЭК.

Впоследствии в "Укрэнерго" сообщили, что аварийные отключения отменены, а графики стабилизационных отключений будут действовать по всей Украине с 18:00 до 24:00.

Ранее в ДТЭК сообщили, что в Киеве и 4 регионах применяются экстренные отключения света. Впоследствии генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко проинформировал, что экстренные отключения света применяются по всей стране. Графики не действуют.

В свою очередь, "Укрэнерго" информировало, что аварийные отключения действуют с 9.00 в течение суток по всей Украине, кроме 3 регионов.