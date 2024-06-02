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Оккупанты вывезли из Рубежного все современное медицинское оборудование

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В оккупированном Рубежном нет современного медицинского оборудования. Россияне вывезли все, что закупалось для местных больниц до полномасштабного вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Еще в 2022 году захватчики вывезли из Рубежного все современное медицинское оборудование, которое закупалось для местных больниц до полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

За два года оккупации россияне ничего не сделали, чтобы улучшить ситуацию с оснащением медицинских учреждений.

"На элементарную компьютерную томографию горожане могут записаться только в других населенных пунктах", - добавил Лысогор.

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Топ комментарии

  • Юлия Якимчук 14a221f2
    А ви при відступі чому разом з евакуацією людей не вивезли? І така безгосподарність у всьому.
  • Анатолій Горсеклемендирж
    Здогадуюсь, що такі всі новини на тому телемарафоні, ймовірно.
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    А чого не евакуювали те обладнання? Ну нехай люди, деякі свої курятники бережуть. Насильно не вивезеш. Але цінності можна було б евакуювати?
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