Оккупанты вывезли из Рубежного все современное медицинское оборудование

В оккупированном Рубежном нет современного медицинского оборудования. Россияне вывезли все, что закупалось для местных больниц до полномасштабного вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Еще в 2022 году захватчики вывезли из Рубежного все современное медицинское оборудование, которое закупалось для местных больниц до полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

За два года оккупации россияне ничего не сделали, чтобы улучшить ситуацию с оснащением медицинских учреждений.

"На элементарную компьютерную томографию горожане могут записаться только в других населенных пунктах", - добавил Лысогор.

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