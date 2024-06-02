Зеленский об отказе Китая от участия в саммите мира: Украина без позитива воспринимает этот факт

Украина без позитива воспринимает отказ Китая принять участие в саммите мира и отвергает все предложенные так называемые мирные идеи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на конференции "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы без позитива воспринимаем сигнал из Китая о том, что они не будут поддерживать и участвовать в Саммите мира", - подчеркнул президент.

Мирные идеи Китая и Бразилии

Ни Китай, ни Бразилия, ни любая другая страна не ориентируются в последствиях российской агрессии в Украине.

"Если будут предложения от Китая и Бразилии, безусловно, Украина, как жертва этой войны, имела полное право инициировать путь к окончанию войны. Именно мы должны инициировать, потому что мы знаем все кризисы, которые принесла Россия своей войной на территорию Украины. При всем уважении, ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо другой не ориентируются до конца, что принесла Россия этой войной", - сказал Зеленский.

Он пожелал миру - мира, чтобы "ни у кого не было потерь, ни у кого не было массированных могил, массированных жертв и т.д.", но "это украинцы погибли, это русские насиловали наших женщин, украли десятки тысяч наших детей".

"Поэтому никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война", - подытожил президент.

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Напомним, 31 мая - 2 июня в Сингапуре проходит Азиатский форум. Среди участников - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Делегация РФ с 2022 года не участвует в сингапурских встречах по вопросам безопасности.