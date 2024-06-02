Китай отговаривает другие страны от участия в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Китай помогает России отговаривать другие страны от участия в Глобальном саммите мира, который в середине июня состоится в Швейцарии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пленарной сессии в Сингапуре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"К сожалению, Россия, пользуясь влиянием на Китай, делает все, чтобы сорвать Саммит мира. Жаль, что такая большая независимая страна как Китай является инструментом в руках Путина... Соединенные Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в Саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот - работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира", - уточнил Зеленский.

Ранее он сообщил, что Россия продолжает попытки сорвать предстоящий Глобальный саммит мира, угрожает другим странам блокадой. Также Зеленский заявлял, что поддержка Китаем России будет способствовать продолжению войны.

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Конференция в Сингапуре

Азиатский саммит проводится уже 21 год подряд в Сингапуре. Его организует Международный институт стратегических исследований. В этом году он продлится с 31 мая по 2 июня.

Среди участников - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Делегация РФ с 2022 года не участвует в сингапурских встречах по вопросам безопасности.

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.