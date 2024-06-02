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Китай отговаривает другие страны от участия в Глобальном саммите мира, - Зеленский

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Президент Володимир Зеленський
Китай помогает России отговаривать другие страны от участия в Глобальном саммите мира, который в середине июня состоится в Швейцарии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пленарной сессии в Сингапуре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"К сожалению, Россия, пользуясь влиянием на Китай, делает все, чтобы сорвать Саммит мира. Жаль, что такая большая независимая страна как Китай является инструментом в руках Путина... Соединенные Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в Саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот - работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира", - уточнил Зеленский.

Ранее он сообщил, что Россия продолжает попытки сорвать предстоящий Глобальный саммит мира, угрожает другим странам блокадой. Также Зеленский заявлял, что поддержка Китаем России будет способствовать продолжению войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об отказе Китая от участия в саммите мира: Украина без позитива воспринимает этот факт

Конференция в Сингапуре

Азиатский саммит проводится уже 21 год подряд в Сингапуре. Его организует Международный институт стратегических исследований. В этом году он продлится с 31 мая по 2 июня.

Среди участников - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Делегация РФ с 2022 года не участвует в сингапурских встречах по вопросам безопасности.

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Топ комментарии

  • Михайло Иляш
    Володька ну скажи чесно воно тобі було треба? Китай, Палестина, зброя - це ж не твоє. Твоє було хіхікати із сцени над "тупімі хахламі". Але ж більше ти нічого не вмієш так?
  • Gary Grant
    Рашка впливає на Китай? Зорієнтуйте хто-небудь бубачку у зовнішній політиці. Хоча це безперспективно. Тому що китай,який тримає ***** за таран світового порядку, тільки агрохімії друг.
  • Ігор Демків 8524e3f4
    не по темі але я люблю притягнути сюди пости з одного відомого реурсу, а ви думайТЄ

    Міністр енергетики Герман Галущенко урочисто заявив (у Фейсбуці) що у ніч на суботу ворог атакував енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Пошкоджено майно поважних людей - Суркіса, Марченко, Боголюбова, Ахметова, Льовочкіної, Дамбінса, Альтбергса (два останні маскують російську власність) компенсацію за яке забезпечить народ з захмарних тарифів на електроенергію і страхові виплати компанії. Надлишкову генерацію перенаправлять до Європи - і всі задоволені. Крім українського народу.

    Починають спливати цікаві подробиці засідання Уряду України ‎30.‎05.‎2024, на якому було прийнято рішення про підвищення тарифів на електроенергію. По-перше - дане питання не було плановим і вносилось з голосу самим прем'єр-міністром Шмигалем безпосередньо в залі засідань, по-друге - дане питання відсутнє в плановому переліку засідань, по - третє - при розгляді питання було відсутнє соціально-економічне обгрунтування питання і не вказані механізми соціального захисту. По-четверте - голосування по даному питанню не проводилось.
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