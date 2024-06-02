Оккупанты пытались продвинуться в районе Старицы, горячее всего возле с. Сокол на Донетчине, - Генштаб

С начала суток, 2 июня 2024 года, количество боевых столкновений на фронте уже возросло до 38. Наиболее активно враг продолжает действовать на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, Силы обороны сдерживают атаки российских захватчиков. По состоянию на этот час продолжается 10 столкновений на нескольких разных направлениях.

Обстрелы территории Украины

С территории Российской Федерации оккупанты не прекращают артиллерийских обстрелов населенных пунктов Черниговщины и Сумщины. Сегодня вражеская артиллерия била из приграничных российских районов по районам 10 разных сел, среди них Гремяч, Мирополье и Блешня.

Обстановка на Харьковщине

Сейчас состоялась одна попытка оккупантов продвинуться в районе села Старица на Харьковском направлении. Российские террористы продолжают бомбардировки приграничных населенных пунктов на севере Харьковщины. С территории РФ из направлений населенных пунктов Шебекино и Короча Белгородской области российские захватчики сбросили 16 управляемых авиабомб в районы Волчанска, Старого Салтова, Нескучного, Старицы, Ивановки и Белого Колодезя.

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Враг начал атаки в районах Дружелюбовки и Невского на Купянском направлении. Число штурмовых попыток оккупантов возросло до четырех. Продолжается боевое столкновение неподалеку Невского. Враг активно применяет авиацию - пять КАБов сбросил в течение трех авиаударов по районам Степной Невоселовки, Боровского и Андреевки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, продолжаются боевые действия возле Раздоловки и Выемки на Северском направлении. Общее количество атак врага за сегодня - шесть. Российские оккупанты нанесли авиаудар в район Ивано-Дарьевки.

На Покровском направлении агрессор поддерживает высокую интенсивность атак и уже 13 раз пытался улучшить тактическое положение, семь из них уже отбиты нашими воинами. Горячее всего сейчас в районе села Сокол Донецкой области - там продолжаются бои в трех локациях. Кроме того, продолжается отражение атак врага возле Новоалександровки, Уманского и Яснобродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны в эти сутки отражали уже пять вражеских атак. Одно боевое столкновение продолжается в районе Красногоровки, где оккупанты пытаются вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

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Обстановка на Юге

Всего на Времовском направлении враг сегодня дважды прибегал к атакующим действиям, продолжает попытки продвижения в направлении Старомайорского. Атаки отбиты.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.