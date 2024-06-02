Украина ударила Himars по российской территории уже через несколько часов после разрешения США, - Forbes

ВСУ удалось размыть северную группировку РФ без необходимости воевать с россиянами улица за улицей в Волчанске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

В пятницу, 31 мая, Белый дом разрешил ВСУ бить по территории страны-агрессора РФ. Через несколько часов после этого украинская армия нацелила пусковые установки Himars на российский Белгород.

"Это желанный шаг, который позволит нам теперь лучше защитить Украину и украинцев от российского террора и попыток развернуть войну", - написал президент Владимир Зеленский практически перед атакой.

Российские СМИ зафиксировали звуки воздушной тревоги и огненные пуски батарей ПВО, когда украинские ракеты атаковали Белгород. Российские СМИ утверждали, что было сбито 14 ракет.

Пока непонятно, сколько урона нанесла атака и, что более важно, сколько урона было нанесено военным целям. Однако цель ВСУ, по мнению издания, очевидна. Белгород и близлежащие города являются базой для операций северной группировки войск российской армии, которая с 10 мая атакует украинские приграничные города.

За три недели ожесточенных боев эта группировка РФ дорогой ценой захватила цепь приграничных сел и превратила город Волчанск в поле битвы. Быстрые действия украинских подразделений подкрепления - 36-й бригады морской пехоты, 71-й егерской бригады и элитной 82-й десантно-штурмовой бригады - остановили продвижение врага.

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Кроме того, есть признаки того, что захватчики перегруппировываются для нового нападения. Перемещение войск в городах Грайворон, Борисовка и Пролетарский, что в нескольких километрах к западу от Белгорода, "возможно, свидетельствует о формировании ударной группы в Белгородской области".

Нанося удары по Белгороду и области, украинцы размыли северную группировку сил без необходимости воевать с россиянами улица за улицей в Волчанске, добавляют журналисты Forbes.

Напомним, в конце мая Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли ракеты Himars.