РосСМИ распространяют фейки о якобы уничтожении наших кораблей и катеров. В действительности, враг ударил по гражданским объектам, - ВМСУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу связей с общественностью Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
"Прикрываясь попыткой поразить корабли Военно-Морских Сил ВС Украины, российская федерация в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру. россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути к портам Украины", - говорится в сообщении.
Информация о наличии пострадавших среди гражданского населения уточняется.
Также отмечается, что корабли и катера Военно-Морских Сил ВС Украины продолжают защищать Украину с морского направления.
"В очередной раз просим не помогать врагу и не распространять российские фейки. Доверяйте только официальным источникам", - резюмируют в ВМС.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что уничтожен морской тральщик РФ "Ковровец".