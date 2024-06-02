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РосСМИ распространяют фейки о якобы уничтожении наших кораблей и катеров. В действительности, враг ударил по гражданским объектам, - ВМСУ

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фейк про знищення кораблів
В российских средствах массовой информации распространяется дезинформация о якобы уничтожении кораблей и катеров Военно-Морских Сил ВС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу связей с общественностью Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"Прикрываясь попыткой поразить корабли Военно-Морских Сил ВС Украины, российская федерация в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру. россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути к портам Украины", - говорится в сообщении.

Информация о наличии пострадавших среди гражданского населения уточняется.

Также отмечается, что корабли и катера Военно-Морских Сил ВС Украины продолжают защищать Украину с морского направления.

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"В очередной раз просим не помогать врагу и не распространять российские фейки. Доверяйте только официальным источникам", - резюмируют в ВМС.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что уничтожен морской тральщик РФ "Ковровец".

Топ комментарии

  • Dmitry Klaus
    Ми вже перегнали кацапню за деякими напрямками. Щодня методички з поправками, що потрібно слухати, а якщо почув, то як правильно це сприймати
  • Amber
    Кацапів слухати , це в першу чергу неповага до себе , а також неповага
    до своєї краіни ,
    так як вони завжди брехали , брешуть і будуть брехати ,
    бо це розумово відсталі істоти 😡
  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
    І чому ми повинні прислухатися до висерів всяких анонімних гнид як ти?
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