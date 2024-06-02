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Почти 1,5 млн военнообязанных украинцев обновили свои учетные данные, - Минобороны

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застосунок Резерв+
Примерно 1,5 млн военнообязанных украинцев уже обновили свои учетные данные онлайн, в ТЦК или через ЦПАУ. Чаще всего украинцы прибегали к приложению "Резерв+".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Около 1,5 млн украинцев уже успешно выполнили это требование закона (обновили учетные данные, - ред.). Лидером по количеству обновлений остается мобильное приложение "Резерв+", - рассказал спикер.

Как напомнил Лазуткин, с 18 июня в приложении "Резерв+" появится Qr-код, и электронный кабинет станет онлайн-аналогом бумажных военно-учетных документов.

Мобилизация и обновление учтенных данных

Напомним, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. По обновленному законодательству, все военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет должны до 16 июля 2024 года обновить свои учетные данные. Тем, кто не сделает этого вовремя, грозят штрафы.

Также сообщалось, что военнообязанных женщин будут штрафовать, если они не обновят свои учетные данные в ТЦК в течение 60 дней

Обновить данные можно через мобильное приложение "Резерв+" или лично в ТЦК или центрах предоставления админуслуг.

"Резерв+" - мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн в реестре "Оберіг".

По данным Минобороны, с 18 мая более 14 тысяч военнообязанных уже обновили свои учетные данные онлайн .

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Топ комментарии

  • KAISERWALD
  • Vadym Ocheretianyj
    Але чомусь оновлення через смартфон усім до сраки, бо його ніхто не визнає як документ і все одно змушують йти в ТЦК. Нахєра цей цирк?
  • Володька a47ceed2
    Серед них 98% тих, кому мобілізація не світить. Їм би дуже хотілося Батьківщину захищати, але троє дітей, державна служба, аспірантура, праця на АЗС тощо... Серед них, доречі, якраз багато любителів прострелювання колін клятим ухилянтам.

    І якщо хтось думає, що скрін з Резерв+ чи витяг з ЦНАП на 100% захищає від бусифікації (принаймні до 17 липня), то ні. Про це вже є офіційні коментарі) А там якщо попадетеся однодумцям Вови Калаша, вони вам покажуть де раки зимують.
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