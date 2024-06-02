Силы обороны юга за сутки ликвидировали 38 оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники россиян
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В течение суток Силы обороны юга уничтожили 38 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 38 человек.
Также враг потерял 14 единиц вооружения и военной техники, из них:
- 4 пушки;
- 9 единиц авто-бронетехники;
- 1 мотоцикл.
Военные на юге уничтожили 3 полевых пункта боеснабжения и 3 блиндажа.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 509 860 российских оккупантов.