3 июня отключения будут действовать по всей Украине на протяжении всех суток, - "Укрэнерго"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале "Укрэнерго".
"С июня, с 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии", - говорится в сообщении.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не будет ограничиваться.
Почему отключают свет
Как сообщалось, в ночь на 1 июня враг совершил шестой массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины с 22 марта. Под атаку попали энергообъекты в пяти областях. Также серьезно повреждено оборудование двух ТЭС и двух ГЭС.
С конца марта разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипильская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.
Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.