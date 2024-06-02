3 июня отключения будут действовать по всей Украине на протяжении всех суток, - "Укрэнерго"

Завтра на всей территории Украины с 00:00 и в течение суток будут действовать отключения электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале "Укрэнерго".

"С июня, с 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии", - говорится в сообщении.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не будет ограничиваться.

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Почему отключают свет

Как сообщалось, в ночь на 1 июня враг совершил шестой массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины с 22 марта. Под атаку попали энергообъекты в пяти областях. Также серьезно повреждено оборудование двух ТЭС и двух ГЭС.

С конца марта разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипильская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.