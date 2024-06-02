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Предмет "Государственная оборона" стал обязательным для школьников Латвии

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латвія
Учебный предмет "Государственная оборона" с 2024 года станет обязательным в общеобразовательных учреждениях Латвии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Настоящее время.

Отмечается, что с 2018 года его можно было изучать по желанию. И введение такой дисциплины отдавали на усмотрение руководства латвийских школ. Однако с нового учебного года этот предмет станет обязательным.

Согласно учебным планам, предмет "Государственная оборона" рассчитан на два года и содержит три основных модуля:

  • гражданская активность, с акцентом на патриотическом воспитании молодежи;
  • ознакомление с системой государственной обороны;
  • приобретение навыков, которые понадобятся, если Латвии будет угрожать опасность.

По информации издания, на таких уроках учеников старших классов будут учить ориентироваться на местности, обращаться с оружием, стрелять и оказывать первую медицинскую помощь.

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Напомним, предмет "Защита Украины" будут изучать все ученики, акцент будет делаться на овладении технологиями и навыками домедицинской помощи. Начальная общевойсковая подготовка проводится в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования.

Начальная общевойсковая подготовка будет состоять из дисциплины "Защита Украины" и военно-патриотического воспитания. Новые программы разрабатываются по согласованию с Министерством обороны Украины.

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Топ комментарии

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    А нєтлєнку Зе! вивчати будуть..типу "99 днів на мівіні", "Дискотека у літаку", "101 крок до втечі"..і т.і.
  • володимир омельянов
    А в нас десять років війна і майже ніякого патріотичного виховання та більше того в багатьох учбових закладах Києва які є україномовними звучить мова ворога ,прибрали з обовязкових екзаменів українську літературу і історію України ,що це ?
  • Vladimir Kalashnikov
    Це старий твінк, бо заблокований за матюки.Не знаю як змінити на цензорі ім'я, в гуглі змінив ще давно,а на цензорі лишилося. Хз як змінювати тут. А самий старий взагалі VovaYa, але я навіть пошту з паролем забув.
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