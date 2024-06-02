Предмет "Государственная оборона" стал обязательным для школьников Латвии

Учебный предмет "Государственная оборона" с 2024 года станет обязательным в общеобразовательных учреждениях Латвии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Настоящее время.

Отмечается, что с 2018 года его можно было изучать по желанию. И введение такой дисциплины отдавали на усмотрение руководства латвийских школ. Однако с нового учебного года этот предмет станет обязательным.

Согласно учебным планам, предмет "Государственная оборона" рассчитан на два года и содержит три основных модуля:

гражданская активность, с акцентом на патриотическом воспитании молодежи;

ознакомление с системой государственной обороны;

приобретение навыков, которые понадобятся, если Латвии будет угрожать опасность.

По информации издания, на таких уроках учеников старших классов будут учить ориентироваться на местности, обращаться с оружием, стрелять и оказывать первую медицинскую помощь.

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Напомним, предмет "Защита Украины" будут изучать все ученики, акцент будет делаться на овладении технологиями и навыками домедицинской помощи. Начальная общевойсковая подготовка проводится в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования.

Начальная общевойсковая подготовка будет состоять из дисциплины "Защита Украины" и военно-патриотического воспитания. Новые программы разрабатываются по согласованию с Министерством обороны Украины.