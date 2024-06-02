Самым горячим остается Покровское направление. Украинские воины активно истощают наступательный потенциал врага, - Генштаб ВС (обновлено)

С начала суток, 2 июня 2024 года, количество боевых столкновений возросло до 55. Четыре из 17 боев продолжаются на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских оккупантов. Самым горячим остается Покровское направление. Украинские воины жестко отвечают на вражеские попытки продвинуться вперед.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы продолжают разрушать населенные пункты авиаударами, используя для пусков территорию РФ. 20 бомб сбросил враг с начала этих суток. После обеда российские захватчики с направления Шебекино (РФ) нанесли авиационный удар в район украинских Волчанских хуторов. Агрессор провел за сегодня одну атаку неподалеку Старицы. Украинские военные укрепляют оборону и активно истощают наступательный потенциал врага.

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Ситуация на Востоке

На Лиманском направлении наши защитники отбили три атаки противника. После неудачной попытки в районе села Тернов, дважды российские оккупанты попытались улучшить свое тактическое положение в Серебрянском лесу. Получили отпор. Враг перегруппировывает силы. Наши защитники укрепляют занятые рубежи и держат ситуацию под контролем.

На Сиверском направлении продолжается бой в районе Выемки. Общее количество боестолкновений на направлении увеличилось до семи.

На Краматорском направлении враг сконцентрировал усилия неподалеку Калиновки и Клещиевки - отражены четыре вражеские атаки. Захватчики ударили десятью неуправляемыми авиаракетами в район Дружбы.

На Покровском направлении оккупанты с начала суток совершили 16 атак на позиции наших войск. 12 боестолкновений Силы обороны отбили, четыре - еще продолжаются неподалеку Нетайлово и Сокола. На направлении противник тоже применяет управляемые авиационные бомбы. На Евгеновку агрессор сбросил два КАБа, на Александрополь и Карловку - по одному.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении враг продолжает атаковать в районе Старомайорского. Все три сегодняшние атаки оккупантов подразделения Сил обороны отбили.

На Приднепровском направлении, на левом берегу Днепра, агрессор совершил уже три попытки оттеснить наши подразделения с позиций возле Крынок потерпел неудачу. Захватчики нанесли два авиаудара - по районам сел Ольговка и Новотягинка.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - добавили в ведомстве.

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Генштаб обновил данные на 19.00:

"Харьковщина продолжает страдать от российских авиаударов - за сегодняшний день их было уже 10. Во второй половине дня бомбардировке российскими захватчиками с направления Белгорода (российская федерация) подверглись районы населенных пунктов Шестаково, Ветеринарное и Липцы. Кроме того, на Харьковском направлении - неудачный штурм недалеко от села Старица. Украинские воины активно уничтожают врага – по состоянию на сейчас оккупанты потеряли на направлении 117 человек живой силы, уничтожены два российских танка, бронемашина, пушка, восемь автомобилей и две единицы спецтехники. склады боеприпасов.

На Купянском направлении идет бой в районе Невского. Все остальное – без изменений.

На Краматорском направлении с начала суток противник семь раз пытался улучшить свое тактическое положение. Действовал в районах Калиновки и Клещиевки. Все вражеские атаки отражены.

Четыре из 17 боев еще продолжаются на Покровском направлении. Российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Нетайлово и Сокол. Общие потери врага на направлении достаточно значительны – 358 человек убиты и ранены, уничтожены танк, две бронемашины и шесть пушек и минометов. Еще шесть единиц военной техники окупантов повреждены. Информация уточняется".