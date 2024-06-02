Зеленский и новоизбранная президент Исландии Томасдоттир обсудили Саммит мира

Владимир Зеленский поздравил Галлу Томасдоттир с победой в выборах президента Исландии и обсудил с ней Глобальный саммит мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Я ценю ее (Томасдоттир - Ред.) решительную поддержку Украины и надеюсь на совместную работу для укрепления украинско-исландского партнерства, одновременно обеспечивая справедливый и прочный мир в Европе и за ее пределами", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил Исландию за поддержку Формулы мира и обязательства принять участие в первом Саммите мира.

И пожелал Галле Томасдоттир "успешной и плодотворной работы на благо исландского народа и всей нашей Европы".

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