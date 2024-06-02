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Зеленский и новоизбранная президент Исландии Томасдоттир обсудили Саммит мира

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Зеленський та президентка Ісландії Томасдоттір обговорили підготовку до Саміту миру
Владимир Зеленский поздравил Галлу Томасдоттир с победой в выборах президента Исландии и обсудил с ней Глобальный саммит мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Я ценю ее (Томасдоттир - Ред.) решительную поддержку Украины и надеюсь на совместную работу для укрепления украинско-исландского партнерства, одновременно обеспечивая справедливый и прочный мир в Европе и за ее пределами", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил Исландию за поддержку Формулы мира и обязательства принять участие в первом Саммите мира.

И пожелал Галле Томасдоттир "успешной и плодотворной работы на благо исландского народа и всей нашей Европы".

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Топ комментарии

  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    C17H21NO4 - химическая формула кокаина. Среди сленговых названий наркотика можно выделить: кокс, мука, мячик, рафинад, кока, си, чарли, пыль, снег, белый, иней.

    Вот формула мира от зеледента...
  • Олексій Гедз afc45b03
    Ішак вже зає...в усіх своїм сраним самітом.
  • Ig Shu
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