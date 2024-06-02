Новости

Россияне пытают украинских военных, попавших в плен на Харьковщине. ВИДЕО

49 945152
Оккупанты захватили в плен украинских военных на Харьковском направлении и издеваются над ними.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал БУТУСОВ ПЛЮС.

"Неизлечимо больная нация, которая сама снимает свои военные преступления. Так российские уроды издеваются над украинскими военнопленными на Харьковском направлении фронта, даже не скрывая своих лиц. Конечно же, когда в плену окажутся они сами, то с тупыми физиономиями будут петь, что не знали, куда ехали, повоевать не успели, и даже оружия им не выдали", - отмечает Бутусов.

Также смотрите: Как выглядят пленные после пыток в российских тюрьмах. ФОТОрепортаж

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Нелюди - они и есть нелюди. Генетический мусор Земли.
  • Володимир Ярощук f72292f9
    Хлопці, дорогенькі, ви знаєте де це відбулось. Заклинаю вас, візьміть цих виродків живими (якщо трапиться така можливість). І не дотримуйтесь тих придуркуватих "законів війни" . І не треба нам вашого відео. Просто покажіть нам фото частин їх тіл. Нам буде цього достатньо...
  • Артм Воронцов
    Є такі аксіоми - кацапу вірити не можна і брати в полон непотрібно!..
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости